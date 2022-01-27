Україна стала менше споживати електроенергії

07:05 11 вересень Київ, Україна

В Україні зафіксовано різке зниження споживання електроенергії в період перших 8 місяців 2020 року. У промислових сферах це пов'язано з карантином і кризою - кількість промислових вузлів в країні знизилася.

Споживання електроенергії в Україні в січні-серпні 2020 року з урахуванням технологічних втрат у мережах знизилося на 4,5% (на 4 млрд 453,7 млн кВт-год) в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року - до 95 млрд 214,2 млн кВт -год, повідомили в Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища.

Без урахування технологічних втрат споживання електроенергії за вісім місяців скоротилося на 3,6% (на 2,866 млрд кВт-год) - до 77 млрд 402,5 млн кВт-год.

Промисловість країни без урахування технологічних втрат скоротила споживання електроенергії на 4,9% - до 32,615 млрд кВт-год. У тому числі металургійна галузь спожила 18 млрд 293,3 млн кВт-год (-7% до січня-серпня 2019), паливна - 2 млрд 115,6 млн кВт-год (-6,7%), машинобудівна - 2 млрд 38,9 млн кВт-год (-17,9%), хімічна та нафтохімічна - 2,714 млрд кВт-год (+ 15,3%), харчова та переробна - 2 млрд 823,8 млн кВт-год (-3,3 %), будівельних матеріалів - 1 млрд 460,9 млн кВт-год (-0,4%), інші - 3 млрд 168,6 млн кВт-год (+ 0,2%).

Крім того, сільгосппідприємства спожили 2 млрд 462,2 млн кВт-год (-1,6%), транспортні - 3,653 млрд кВт-год (-16,6%), будівельні - 602,4 млн кВт-год (-6, 6%). Населення країни спожило 24 млрд 157,8 млн кВт-год (+ 3,3%), комунально-побутові споживачі - 9 млрд 198,6 млн кВт-год (-9%), інші непромислові споживачі - 4 млрд 713,5 млн кВт-год (-4,3%).

Частка промисловості в загальному обсязі споживання електроенергії за підсумками восьми місяців знизилася до 42,1% з 42,7%, а частка населення збільшилася - до 31,2% з 29,1%. У серпні 2020 споживання електроенергії з урахуванням технологічних втрат знизилося на 2,4% (на 277,5 млн кВт-год) в порівнянні з аналогічним місяцем 2019 року - до 11,222 млрд кВт-год, без урахування технологічних втрат - на 0,1 % (на 5,5 млн кВт-год), до 9 млрд 364,4 млн кВт-год.