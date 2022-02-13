Україна справляється без російського газу вже 2000 днів

Російський газ не постачають в Україну вже 2000 днів. Такий рубіж оголосив НАК «Нафтогаз». Компанія відзначила, що «залежність» від блакитного палива сусідньої країни цілком переборна.

Повідомляється, що позбутися від такої залежності держава змогла завдяки реверсу газу з Європи. У квітні середня закупівельна ціна газу в ЄС дорівнювала 250 доларам за тисячу кубометрів газу.

Тоді як ще в 2014 році Росія хотіла продати газ Україні за ціною в 485 доларів за тисячу кубометрів. Однак на цей момент країні все ще потрібно багато чого зробити для того, що стати повноцінною частиною європейського газового простору. Зокрема, імплементувати європейське законодавство для захисту своїх інтересів.

Тим часом експерти застерігають, що в разі підвищення восени тарифів на опалення - українцям буде складно розраховуватися за комуналку.