Україна скоротила експорт курячого м'яса в ЄС, але зберегла позиції лідера

Європейська комісія опублікувала звіт про експорт товарів до країн Євросоюзу. Згідно з даними, Україна знизила свої експортні обороти удвічі. Однак не втратила рейтинг і увійшла в ТОП-3 головних постачальників курячого м'яса в Європу.

За підсумками січня - червня Україна експортувала в країни ЄС лише 13,5 тисячі тонн м'яса птиці. Це на цілих 55% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Але навіть незважаючи на таке велике падіння показника нам вдалося повернутися в трійку найбільших постачальників м'яса птиці в ЄС.

На першому місці з показником 73,5 тисячі тонн розташувалася Бразилія, а на другій сходинці опинився Таїланд, який завіз в ЄС 45,7 тисячі тонн.

Також повідомляється, що Україна в січні - квітні збільшила імпорт курятини з ЄС до 49,3 тисячі тонн (+45%) і стала другим найбільшим імпортером цієї продукції з Європи.