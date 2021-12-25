Україна знизила експорт молочних товарів на 25%

За даними прес-служби Асоціації виробників молока України (АВМ), за січень-липень цього року поставки молокопродуктів за кордон скоротилися в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 25%. Фактичний експорт продукції молочного виробництва склав 65,7 тис тонн на суму $ 137,9 млн.

Повідомляється, що в той же час було імпортовано 52,4 тис т на загальну суму $ 168,9 млн, що на 160% більше, ніж в минулому. Негативне сальдо продовжила збільшуватися і встановило новий антирекорд - мінус $ 31 млн.

«Основна частина втрат в експорті припадає на ключові експортні позиції - сухе молоко і масло, структурна частка яких становить 47%. Падіння експорту сухого молока продовжує посилюватися, за сім місяців воно досягло майже 40% - до $ 34,2 млн. Експорт вершкового масла впав на 42% - до $ 30,7 млн. Значне падіння відчуває і експорт рідкого молока і вершків НЕ згущених - мінус 22 , 2%, до $ 7,5 млн, кисломолочних продуктів - мінус 15,2%, до $ 4,6 млн і сиру - мінус 11,1%, до $ 11,6 млн », - відзначили в АПМ.

Повідомляється, що нарощується експорт тільки за трьома торговими позиціями - казеїну (+ 9,8%, до $ 23,9 млн), морозиву (4,9%, до $ 12,5 млн) і молочну сироватку (3, 1%, до $ 12 , 8 млн), причому остання демонструє найбільш динамічне зростання в зв'язку з відновленням поголів'я свиней в Китаї. Проте, таке нарощування нівелюється падінням по інших позиціях, а також зростанням імпорту, що зміщує торговий баланс глибше в негативну зону.

У зростанні імпорту лідерство продовжує утримувати вершкове масло - +670% ($ 29 млн). Крім того, імпорт сиру, хоч і повільно, але продовжує наростати - + 130%, до $ 110 млн. Структурно це два основних товару, які зараз складають 82% українського імпорту молочної продукції. Частки ж інших продуктів значно менше, проте темпи їх зростання не можуть не хвилювати. Так, друге місце після масла по динаміці нарощування має група молока і вершків НЕ згущених - + 384% ($ 6,6 млн). На третьому - група сухого і згущеного молока - + 262% ($ 8,5 млн). На четвертому місці казеїн - + 240% ($ 0,6 млн). Зростання спостерігається і по іншим молочним товарам: морозиву - + 93% ($ 3,8 млн), кисломолочним продуктам - + 43,5% ($ 7,2 млн), сироватці - 27,4% ($ 3,2 млн).

Зростанню імпорту не завадив навіть карантин, чого не можна сказати про експорт. Навіть зараз, в сезон традиційної активізації українських трейдерів і в умовах ослаблення гривні, експорт не в змозі компенсувати втрати в торговому балансі від наростаючого імпорту. У зв'язку з цим ми бачимо збільшення негативного сальдо. В даний час передумов до зміни ситуації в позитивну сторону немає, тому до кінця року негативний торговий баланс буде збільшуватися, - відзначили в АПМ.

Нагадаємо, що в парламенті не дочекалися розгляду законопроекту про захист виробників молока.