Україна зможе отримати допомогу від ЄС, тільки здійснивши реформи

У вересні цього року Україна зможе отримати від Євросоюзу ще одну суму допомоги в обсязі €600 млн. Умовою для отримання траншу буде проведення в країні низки змін. Серед них - реформа судової та банківської систем, ліквідація податкової міліції, зміна умов конкурсів на заняття вищих посад в Кабміні і на державних підприємствах України. Про це повідомляється на сайті Мінфіну за підсумками онлайн-зустрічі міністра фінансів Сергія Марченка з представниками Європейської комісії.
Він нагадав, що від України для отримання другого траншу очікують реформ в сферах управління державними фінансами, управління і верховенства права, поліпшення бізнес-клімату, секторальних реформ і держпідприємств.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 23 липня 2020 року підписав меморандум і кредитну угоду з Єврокомісією на виділення €1,2 млрд для України.
У грудні 2020 року Європейська комісія від імені Європейського Союзу виділила Україні €600 млн в рамках програми макрофінансової допомоги по боротьбі з коронавірусною інфекцією.
Україна стала сьомою країною, яка отримала таку виплату. Повідомлялося, що "кошти будуть доступні на 12 місяців у вигляді позик на дуже вигідних умовах, щоб допомогти цим країнам покрити свої нагальні потреби в фінансуванні".
Для отримання другого траншу Україна повинна виконати низку умов. Серед них - реформа судової та банківської систем, ліквідація податкової міліції, зміна умов конкурсів на заняття вищих посад в Кабміні і на державних підприємствах України.
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