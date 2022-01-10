Україна зможе отримати допомогу від ЄС, тільки здійснивши реформи

У вересні цього року Україна зможе отримати від Євросоюзу ще одну суму допомоги в обсязі €600 млн. Умовою для отримання траншу буде проведення в країні низки змін. Серед них - реформа судової та банківської систем, ліквідація податкової міліції, зміна умов конкурсів на заняття вищих посад в Кабміні і на державних підприємствах України. Про це повідомляється на сайті Мінфіну за підсумками онлайн-зустрічі міністра фінансів Сергія Марченка з представниками Європейської комісії.

"Ми вдячні Європейській комісії за підтримку і за допомогу в грудні 2020 року, коли було отримано перший транш в обсязі €600 млн. Зараз уряд України і Міністерство фінансів роблять все можливе для виконання умов нашої програми і отримання другого траншу від ЄС у вересні 2021 року", - сказав міністр.

Він нагадав, що від України для отримання другого траншу очікують реформ в сферах управління державними фінансами, управління і верховенства права, поліпшення бізнес-клімату, секторальних реформ і держпідприємств.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 23 липня 2020 року підписав меморандум і кредитну угоду з Єврокомісією на виділення €1,2 млрд для України.

У грудні 2020 року Європейська комісія від імені Європейського Союзу виділила Україні €600 млн в рамках програми макрофінансової допомоги по боротьбі з коронавірусною інфекцією.

Україна стала сьомою країною, яка отримала таку виплату. Повідомлялося, що "кошти будуть доступні на 12 місяців у вигляді позик на дуже вигідних умовах, щоб допомогти цим країнам покрити свої нагальні потреби в фінансуванні".

Для отримання другого траншу Україна повинна виконати низку умов. Серед них - реформа судової та банківської систем, ліквідація податкової міліції, зміна умов конкурсів на заняття вищих посад в Кабміні і на державних підприємствах України.