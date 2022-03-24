Україна скоро відчує погіршення умов торгівлі

Економічний стан України покращився, однак експерти відзначають, що рівень зовнішньої торгівлі погіршується. Пропозиція товару і ціна на світових ринках зростає, проте це ніяк не рятує загальну картину.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України (НБУ) за жовтень 2020 року.

Як зазначається в огляді, нарощування економічної активності, перш за все в Китаї, на тлі дії низки факторів пропозиції призвело до зростання світових цін на товарних ринках. В результаті індекс зміни світових цін на товари українського експорту (ЕСРІ) в III кварталі виявився істотно вищим, ніж очікувалося, і буде залишатися таким на прогнозному горизонті.

Водночас "через корекцію окремих цін на тлі помірного зростання вартості енергоносіїв, умови торгівлі для України на прогнозному горизонті дещо погіршаться".

Очікується, що державні інфраструктурні проєкти в багатьох країнах і надалі підтримуватимуть попит на сталь, а відновлення світової економіки буде сприяти нарощуванню обсягів виробництва. При таких умовах світові ціни на сталь будуть залишатися близькими до поточних рівнів, а ціни на залізну руду будуть поступово знижуватися через збільшення пропозиції з боку Бразилії та Австралії, відзначається в огляді.

За даними НБУ, світові ціни на соняшникову олію в III кварталі 2020 року досягли шестирічних максимумів, і незважаючи на певну корекцію, надалі залишатимуться на високому рівні.

Світові ціни на пшеницю і кукурудзу протягом III кварталу, за винятком коротких періодів, коливалися в межах відносно вузького діапазону. Надалі ціни на зернові будуть коливатися близько поточних рівнів з незначним трендом до зростання.

Нагадаємо, в жовтні Національний банк України (НБУ) знизив прогноз врожаю зернових в Україні в 2020 році з 72 до 67 млн тонн. Однак скорочення валютного виторгу вплине на валютний ринок несуттєво.