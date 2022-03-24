Україна скоро відчує погіршення умов торгівлі

12:28 30 жовтня Київ, Україна

Економічний стан України покращився, однак експерти відзначають, що рівень зовнішньої торгівлі погіршується. Пропозиція товару і ціна на світових ринках зростає, проте це ніяк не рятує загальну картину.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України (НБУ) за жовтень 2020 року.

Фото: Мировая экономика растет, однако рынок внешней торговли ухудшается

Як зазначається в огляді, нарощування економічної активності, перш за все в Китаї, на тлі дії низки факторів пропозиції призвело до зростання світових цін на товарних ринках. В результаті індекс зміни світових цін на товари українського експорту (ЕСРІ) в III кварталі виявився істотно вищим, ніж очікувалося, і буде залишатися таким на прогнозному горизонті.

Водночас "через корекцію окремих цін на тлі помірного зростання вартості енергоносіїв, умови торгівлі для України на прогнозному горизонті дещо погіршаться".

Фото: Мировая экономика растет, однако рынок внешней торговли ухудшается

Очікується, що державні інфраструктурні проєкти в багатьох країнах і надалі підтримуватимуть попит на сталь, а відновлення світової економіки буде сприяти нарощуванню обсягів виробництва. При таких умовах світові ціни на сталь будуть залишатися близькими до поточних рівнів, а ціни на залізну руду будуть поступово знижуватися через збільшення пропозиції з боку Бразилії та Австралії, відзначається в огляді.

За даними НБУ, світові ціни на соняшникову олію в III кварталі 2020 року досягли шестирічних максимумів, і незважаючи на певну корекцію, надалі залишатимуться на високому рівні.

Світові ціни на пшеницю і кукурудзу протягом III кварталу, за винятком коротких періодів, коливалися в межах відносно вузького діапазону. Надалі ціни на зернові будуть коливатися близько поточних рівнів з незначним трендом до зростання.

Нагадаємо, в жовтні Національний банк України (НБУ) знизив прогноз врожаю зернових в Україні в 2020 році з 72 до 67 млн тонн. Однак скорочення валютного виторгу вплине на валютний ринок несуттєво.