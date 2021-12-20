Україна з початку року прийняла понад 3 мільйони туристів

12:13 16 листопад Київ, Україна

У Державному агентстві розвитку туризму повідомили, що за дев'ять місяців 2021 року Україна прийняла на 12,6% більше іноземців, ніж за цей же період у 2020 році. Загалом з початку року країну відвідало понад 3 мільйони іноземців.

Згідно з новими статистичними даними, в Україні відбулася переорієнтація туристичного ринку. До жовтня 2021 року (включно) країну відвідали 70% громадян Європи, відсоток гостей з Азії склав 25,5, з Північної Америки – 3%, африканців – 1,4%, з Океанії – 0,6% та мешканців Південної Америки – 0, 2%.

До речі, за цей же період 2020 року кількість азіатів, що в'їхали, була набагато меншою і склала 17,7%, а от європейців, навпаки, скоротилася з 79,2% у 2020 році до 70% у 2021 році.



Також відомство визначило Топ-15 загальної статистики відвідування України іноземцями. Найбільше до країни в'їхали жителі Молдови, Росії, Польщі, Румунії, Білорусі, Туреччини, Угорщини, Німеччини, Ізраїлю, США, Саудівської Аравії, Італії, Великої Британії, Індії та Азербайджану.



