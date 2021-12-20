Україна з початку року прийняла понад 3 мільйони туристів

У Державному агентстві розвитку туризму повідомили, що за дев'ять місяців 2021 року Україна прийняла на 12,6% більше іноземців, ніж за цей же період у 2020 році. Загалом з початку року країну відвідало понад 3 мільйони іноземців.
До речі, за цей же період 2020 року кількість азіатів, що в'їхали, була набагато меншою і склала 17,7%, а от європейців, навпаки, скоротилася з 79,2% у 2020 році до 70% у 2021 році.
Також відомство визначило Топ-15 загальної статистики відвідування України іноземцями. Найбільше до країни в'їхали жителі Молдови, Росії, Польщі, Румунії, Білорусі, Туреччини, Угорщини, Німеччини, Ізраїлю, США, Саудівської Аравії, Італії, Великої Британії, Індії та Азербайджану.
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