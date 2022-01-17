Україна розширює ринок експорту на Лівію

Урядовий портал опублікував інформацію про розширення ринку експорту для молочної продукції. Тепер Україна зможе робити поставки молока і молочних продуктів в Лівію.

"Компетентні органи України та Лівії узгодили двосторонню форму ветеринарного сертифіката на експорт молока і молочних продуктів з України в Лівію. Таким чином, для українських виробників молока і молочних продуктів відкрито новий експортний ринок", - йдеться в повідомленні.

Ознайомитися з формою сертифіката можна на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби в розділі "Міжнародне співробітництво", в рубриці "Сертифікати на експорт з України".

"Менше двох тижнів тому в Держпродспоживслужбі відбулася дуже продуктивна зустріч з повіреним у справах держави Лівія в Україні Бенисса Адель, а вже сьогодні маємо дуже добру новину для українських виробників молока і молочної продукції про відкриття експортного ринку", - повідомила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Раніше обидві країни погодили форми міжнародних ветеринарних сертифікатів для експорту з України в Лівію великої рогатої худоби, м'яса птиці і продуктів з нього.