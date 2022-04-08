Україна розраховує на транш від МВФ - Любченко
21:29 07 липня Київ, Україна
Новий міністр економіки розповів про те, що український уряд розраховує на грошову допомогу від Міжнародного валютного фонду. Про це Олексій Любченко розповів на форумі «Україна 30. Міжнародна політика».
Міністр зазначив, що якщо цього не станеться до кінця року, то Україна не відчує ніяких потрясінь.
«Зараз міністр фінансів знаходиться на переговорах в США з Міжнародним валютним фондом. Йдеться ще про торішні суми. У нас виконані всі зобов'язання, які брала на себе держава в особі уряду. Ми переконані, що цей транш буде», - сказав Любченко.
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