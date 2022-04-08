Україна розраховує на транш від МВФ - Любченко

Новий міністр економіки розповів про те, що український уряд розраховує на грошову допомогу від Міжнародного валютного фонду. Про це Олексій Любченко розповів на форумі «Україна 30. Міжнародна політика».

Міністр зазначив, що якщо цього не станеться до кінця року, то Україна не відчує ніяких потрясінь.