Україна розраховує на підтримку Естонії в експорті аграрної продукції до ЄС

"Відзначив активну участь Естонії у відновленні, зокрема, Житомирської області за регіональним принципом", - сказав Шмигаль і наголосив, що для України важлива підтримка Естонією "формули миру", а також посилення санкцій проти росії та створення спеціального міжнародного трибуналу за злочин агресії.