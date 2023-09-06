Україна розраховує на підтримку Естонії в експорті аграрної продукції до ЄС
17:40 01 вересня Київ, Україна
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує на підтримку Естонії на рівні Євросоюзу щодо експорту української аграрної продукції до країн ЄС.
Про це глава українського уряду сказав під час онлайн зустрічі із прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас.
"Розраховуємо на підтримку Естонії на рівні ЄС у питанні експорту української аграрної продукції до країн Європи. А також на співпрацю у розвитку логістики, зокрема через проєкт Rail Baltica, який покращить доступ української продукції до балтійських портів", - сказав Денис Шмигаль.
За словами прем'єр-міністра, Естонія – одна з країн-лідерів у підтримці України. Також сторони обговорили підтримку євроатлантичної інтеграції України та зброю.
"Відзначив активну участь Естонії у відновленні, зокрема, Житомирської області за регіональним принципом", - сказав Шмигаль і наголосив, що для України важлива підтримка Естонією "формули миру", а також посилення санкцій проти росії та створення спеціального міжнародного трибуналу за злочин агресії.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі