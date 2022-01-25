Україна продала інвесторам ОВДП на 1 мільярд гривень

12:54 09 вересень Київ, Україна

Держава намагається підвищити розмір державного бюджету шляхом продажу цінних паперів. Така система дозволяє не тільки поповнювати скарбницю, а й отримувати додаткове фінансування на поточні витрати.

Міністерство фінансів України організувало черговий аукціон з продажу вітчизняних облігацій внутрішньої позики. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Вказується, що на останньому аукціоні Мінфін продав інвесторам близько 987 млн грн з терміном кредитування в 1 і 3 роки. Відповідний аукціон відбувся у вівторок, 8 вересня. Вказується, що річних ОВДП було продано на 329 млн грн, а 3-річних на 656 млн гривень. Прибутковість перших оцінюється в 9,28%, а 3-річних в 10,46%.

Важливо сказати, що продаж цінних паперів є популярним механізмом українського уряду з кредитування. Зазвичай держава продає борг ОВДП і таким чином отримує додаткові гроші для покриття власних актуальних потреб, наприклад, по виплатах кредитів. Пізніше країна назад купує ОВДП.

Нагадаємо, що недавно продаж державних облігацій приніс у бюджет додаткові 10 млрд гривень. 4 серпня 2020 року Мінфін запропонував інвесторам ще три випуски цінних паперів терміном 6 міс., рік і два роки. Останні викликали найбільше інтересу в інвесторів - половину всієї суми, що надійшла до бюджету, принесли саме вони.