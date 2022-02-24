Україна закликає запровадити нові санкції проти Росії

09:00 24 лютий Київ, Україна

Російська Федерація ввела свої війська на територію Донбасу.

Керівництво країни виступило із закликом до західних партнерів щодо запровадження нових санкцій проти агресора.

Київ закликає західних партнерів розпочати запровадження нових санкцій проти Російської Федерації

Україна закликала партнерів до нових санкцій проти РФ

"Ми також закликаємо дружні столиці продовжувати зміцнювати обороноздатність нашої держави, надаючи зброю та військове обладнання . Від нашої загальної відповіді зараз залежить не лише безпека українських громадян, а й безпека громадян Європи та майбутнє світового порядку”, - йдеться у заяві МЗС України.