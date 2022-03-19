Україна закликає країни ЄС блокувати торговельні відносини з РФ

11:58 17 березня Київ, Україна

Міністерство інфраструктури України закликає країни ЄС ухвалити низку системних рішень, які блокують торгівлю з Росією як країною-терористом.



Про це повідомив міністр Олександр Кубраков.



За його словами, йдеться про закриття всіх портів для російських, а також пов'язаних з нею компаній та закриття доступу до автомобільної мережі для російських та білоруських перевізників.

"Ми знаємо, що на рівні Єврокомісії та більшості країн ЄС до цих рішень готові. Зокрема, Польща, Литва, Латвія та Естонія можуть заблокувати транзит вантажівок з Білорусі та Росії - проте є низка країн, які не готові йти на такі кроки", - сказав він.

Так, наприклад, за словами Кубракова, основний аргумент керівництва Німеччини полягає в тому, що Росія постачає в країну продукти та вугілля.



У відповідь на це міністр інфраструктури України навів своєму німецькому колезі Фолькеру Віссінґу приклад України, якій у надскладних умовах вдалося успішно перебудувати логістику постачання вугілля, зокрема, закуповуючи його у країн Латинської Америки, Азії, Африки.



"Це не критична проблема, яку не можна було б вирішити. Особливо для першої економіки Європи. І я відчуваю, що прогрес є, наші аргументи чують", – наголосив Кубраков.



Водночас міністр Кубраков наголосив, що антиросійська коаліція міцніє завдяки країнам, які знають, що таке радянська окупація та російський цивілізаційний вибір.



"Польща, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Словаччина, Словенія, Болгарія розуміють, що Україна захищає поки що не лише свої, а й їхні кордони. Саме через посилену роботу керівників цих країн на міжнародній арені тиск на окупанта в Європі та світі як ніколи високий", - підсумував він.