Україна приєднається до загальної системи маршрутних зборів ЄС

У Міністерстві інфраструктури повідомили, що комітет Євроконтролю схвалив приєднання України до загальної системи маршрутних зборів за аеронавігаційне забезпечення.
При цьому у відомстві зазначають, що необхідно українське законодавство привести у відповідність до вимог європейських партнерів.
Основними перевагами для "Украероруху" відомство називає щорічний перерахунок ставок плати за аеронавігаційне обслуговування і визначення актуальних ставок 1 січня кожного року з метою повного покриття витрат на забезпечення послуг.
Також визначення двох окремих ставок маршрутних зборів для повітряного простору над Україною і в міжнародному повітряному просторі над відкритим морем дає нові можливості залучати транзитний трафік над Чорним морем.
Оброблення виставлених "Євроконтролем" рахунків за аеронавігації від імені України забезпечить майже 100% їхньої оплати авіакомпаніями.
Також визначення двох окремих ставок маршрутних зборів для повітряного простору над Україною і в міжнародному повітряному просторі над відкритим морем дає нові можливості залучати транзитний трафік над Чорним морем.
Оброблення виставлених "Євроконтролем" рахунків за аеронавігації від імені України забезпечить майже 100% їхньої оплати авіакомпаніями.
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