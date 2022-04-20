Україна приєднається до загальної системи маршрутних зборів ЄС

19:18 24 листопада Київ, Україна

У Міністерстві інфраструктури повідомили, що комітет Євроконтролю схвалив приєднання України до загальної системи маршрутних зборів за аеронавігаційне забезпечення.

При цьому у відомстві зазначають, що необхідно українське законодавство привести у відповідність до вимог європейських партнерів.

"Ми повинні привести українську нормативну базу у відповідність з прийнятим рішенням... У результаті успішної техінтеграції Україна стане повноцінним учасником уніфікованого для всіх країн - членів Євроконтролю процесу розрахунків. Завершення важливого етапу євроінтеграційних процесів в області аеронавігації дає Україні вагому перевагу: дозволить впровадити європейську систему формування та отримання плати за аеронавігаційні послуги", - цитує міністерство главу "Украероруху" Андрій Ярмак.

Основними перевагами для "Украероруху" відомство називає щорічний перерахунок ставок плати за аеронавігаційне обслуговування і визначення актуальних ставок 1 січня кожного року з метою повного покриття витрат на забезпечення послуг.



Також визначення двох окремих ставок маршрутних зборів для повітряного простору над Україною і в міжнародному повітряному просторі над відкритим морем дає нові можливості залучати транзитний трафік над Чорним морем.



Оброблення виставлених "Євроконтролем" рахунків за аеронавігації від імені України забезпечить майже 100% їхньої оплати авіакомпаніями.