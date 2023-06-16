Україна припиняє експорт електроенергії - Укренерго

15:37 24 травня Київ, Україна

Україна наразі не здійснює імпорт та експорт електроенергії, згідно з повідомленням, опублікованим Укренерго у середу, 24 травня.

"Причиною зупинення експорту електроенергії з України є необхідність забезпечення внутрішнього споживання країни протягом усього дня та створення запасів на піковий вечірній час споживання", - йдеться у повідомленні.

При цьому стверджується, що електроенергії, що зараз виробляється, вистачає на покриття потреб споживачів в Україні.

"Наявні ресурси води дозволяють гідроелектростанціям працювати протягом усієї доби, а також збільшувати свою генерацію для покриття ранкових та вечірніх піків споживання, для чого також максимально залучаються наявні в системі потужності теплових електростанцій. Втім, поступово знижується повінь, що впливатиме на роботу гідроелектростанцій. Вдень активно працюють сонячні та вітрові електростанції", - йдеться в повідомленні.

В цей час поступово йдуть на ремонт енергоблоки атомних та теплових електростанцій. Також продовжується активна ремонтна кампанія на енергоблоках атомних електростанцій.



Енергетики просять українців раціонально споживати електричну енергію заради стабільної роботи енергосистеми у вечірній час, а саме з 19.00 до 22.00.