Україна втратила близько 75% ВВП через окупацію Криму

15:11 16 липня Київ, Україна

Експерти оцінили економічні втрати від окупації Росією Криму, за їхніми даними, Україна втратила $135 млрд, це близько 75% ВВП.

Про це йдеться в дослідженні "Оцінка економічних втрат України від тимчасової окупації Кримського півострова" Центру економічної стратегії.



Відзначається, що $135 млрд - це прямі втрати активів, в які входить вартість землі на Кримському півострові ($3 млрд) і доведених покладів корисних копалин ($52,3 млрд) у вигляді, зокрема, природного газу і сирої нафти, втрати житлової нерухомості населенням ($42,7 млрд), втрати приватних компаній ($18,4 млрд) і банків ($2,7 млрд), втрати держави ($14 млрд) і місцевих громад ($1,7 млрд).

«Це перша комплексна оцінка втрат України від тимчасової окупації РФ Кримського півострова, хоча ще в 2016 році за результатами парламентських слухань Верховна Рада рекомендувала Кабінету Міністрів розробити методики визначення збитків», - зазначив Дмитро Горюнов, старший економіст Центру економічної стратегії.

Первинна оцінка, яка була зроблена Мін'юстом в 2014 році і враховувала не всі фактори, склала $106 млрд.



Серед корисних копалин в Криму найбільшу цінність представляють енергетичні. Зокрема, на морському шельфі біля Криму розвідані великі поклади вуглеводнів, які були більш перспективними, ніж поклади на суші (не на півострові, а в Україні в цілому), які вже почали виснажуватися. Але і поклади вапняку (як для металургії, так і для будівництва) теж представляють неабияку цінність.



Через окупацію Криму Україна втратила близько 4,5% від своєї загальної площі, що відповідає 27 тис. кв. км, або 2,7 млн га. Але не всю цю площу можна оцінити в грошових метриках. За методикою дослідження ЦЕС, земля сільськогосподарського призначення в Криму може бути оцінена в $4 тис. за гектар, а загальна вартість 755 тис. га посівних площ становить близько $3 млрд.



Українці могли втратити майже 935 тисяч квартир, що дорівнює 49 млн квадратних метрів. До тимчасової окупації півострова середня вартість квадратного метра житла становила еквівалент 873. Отже, загальна ринкова вартість кримського житла на той момент досягала майже $43 млрд. Відтоді ціни на житло зросли. Протягом першого року після окупації, в доларовому вимірі житло подорожчало на 50%, а протягом наступних п'яти років ще на 12%.



Приватні власники активів в Криму, яких налічувалося 20 тис. підприємств, втратили активи на суму $18,488 млрд. Серед втрачених галузей - генерація і розподіл електроенергії, розподілу газу, переробна промисловість, а також будівництво, частина рекреаційного комплексу, інші види послуг. Крім прямих втрат, були ще непрямі, пов'язані з руйнуванням або спотворенням ланцюжків вартості і транспортних коридорів.



Активи державних компаній, зареєстрованих безпосередньо в Криму до тимчасової окупації, станом на початок 2014 року становили $2,7 млрд. Серед найбільших - енергетичні компанії Чорноморнафтогаз і Феодосійське підприємство із забезпечення нафтопродуктами, об'єкти транспортної інфраструктури (морські торгові і рибні порти).



Відзначається, що оцінка втрат необхідна, щоб компенсувати ці втрати через міжнародні суди, зобов'язавши Російську Федерацію виплатити відповідні суми або заарештувавши активи суб'єктів, причетних до окупації, в Україні або навіть за кордоном. Позови від України як держави, державних і приватних компаній і окремих громадян подано до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ, Страсбург), Міжнародного кримінального суду і Міжнародного арбітражного суду (обидва в Гаазі), Міжнародного трибуналу з морського права (Гамбург), а також в суди Нідерландів, Франції та Швейцарії.