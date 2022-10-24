Україна втратила до 90% вітряної енергетики і до половини сонячної внаслідок війни з росією

Україна втратила до 90% вітряної енергетики та до половини сонячної внаслідок війни з рф, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю каналу «Ми – Україна».
За його словами, переважна більшість потужностей "зеленої" енергетики розташована на півдні України.
За його словами, переважна більшість потужностей "зеленої" енергетики розташована на півдні України.
Галущенко повідомив, що у 2019 та 2020 році в Україні відбулося стрімке зростання зеленої енергетики. Відповідно, її частка в енергосистемі України становила приблизно 10–11%.
Він додав, що до початку повномасштабної війни Україна мала стратегію, яка передбачала щонайменше 25% зеленої енергетики в енергобалансі до 2030 року. Після війни цю стратегію планують переглянути та збільшити відсоток відновлюваної енергетики. За словами міністра енергетики, Європа готова інвестувати у цей напрямок.
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