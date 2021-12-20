Україна втратила 2 пункти в рейтингу Bloomberg

Щорічний рейтинг Bloomberg показав, що найбільш інноваційною країною світу стала Південна Корея. А ось Україна здала позиції і опинилася в рейтингу агентства на 58 позиції.

Україна зайняла 58 місце (або 3 місце з кінця), опустившись на 2 рядки вниз в порівнянні з попереднім роком. Найвищий показник у нас в області патентної активності - тут Україна займає 36 місце, а ось найгірший показник у розвитку сектора досліджень і розробок (R&D) - 59 місце з 60.

Індекс Bloomberg аналізує десятки критеріїв з використанням семи однаково зважених показників, включаючи витрати на дослідження і розробки (R&D), виробничі потужності, концентрацію високотехнологічних компаній та інші.

Значну роль в утворенні рейтингу 2021 року зіграла боротьба з Covid-19 - на місце в списку впливали дії країн щодо стримування пандемії, цифрова інфраструктура, яка дозволяла економікам справлятися з впливом карантину, а також перегони урядів за розробку вакцин. Вперше з 2016 року в топ-50 увійшла Індія. Вдалий рік і для Уругваю - країна вперше потрапила до рейтингу. А ось Алжир і Аргентина виявилися серед країн, які зазнали найбільшої поразки: вони змістилися на 10 і 6 позицій відповідно щодо попереднього року.