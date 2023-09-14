Україна отримає від США новий грант більш ніж на $1 мільярд

Заступник міністра фінансів Ольга Зикова підписала протокол переговорів щодо залучення до держбюджету України гранту у розмірі 1,25 мільярда доларів від США через Цільовий фонд Світового банку.
Про це повідомили у прес-службі Мінфіну.
Про це повідомили у прес-службі Мінфіну.
Зикова висловила подяку Світовому банку за безпрецедентну допомогу, яку Україна надає з початку повномасштабного вторгнення.
До речі, завдяки Проекту PEACE in Ukraine Міністерство фінансів залучило грантів та позичок на загальну суму 19,5 мільярда доларів та 1,44 мільярда євро, з яких 17,97 мільярда доларів — гранти.
Найближчим часом очікується підписання Угоди про вказаний грант Цільового фонду багатьох донорів між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Міжнародною асоціацією розвитку та спрямування коштів до державного бюджету.
Найближчим часом очікується підписання Угоди про вказаний грант Цільового фонду багатьох донорів між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Міжнародною асоціацією розвитку та спрямування коштів до державного бюджету.
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