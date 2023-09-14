Україна отримає від США новий грант більш ніж на $1 мільярд

14:42 14 вересня Київ, Україна





Про це повідомили у прес-службі Мінфіну. Заступник міністра фінансів Ольга Зикова підписала протокол переговорів щодо залучення до держбюджету України гранту у розмірі 1,25 мільярда доларів від США через Цільовий фонд Світового банку.Про це повідомили у прес-службі Мінфіну.

"Кошти будуть спрямовані на підтримку незахищених верств населення, а також тих, хто працює на забезпечення виконання функцій держави та надання освітніх та медичних послуг (державних службовців, педагогів, медиків, працівників служб першого реагування)", - йдеться у повідомленні.

Зикова висловила подяку Світовому банку за безпрецедентну допомогу, яку Україна надає з початку повномасштабного вторгнення.

"Незмінна та дієва підтримка СБ у рамках Проекту PEACE in Ukraine дозволила уряду виконувати основні державні функції на національному та регіональному рівнях, у тому числі вирішувати нагальні соціальні питання щодо підтримки населення", - зазначила чиновник.

До речі, завдяки Проекту PEACE in Ukraine Міністерство фінансів залучило грантів та позичок на загальну суму 19,5 мільярда доларів та 1,44 мільярда євро, з яких 17,97 мільярда доларів — гранти.



Найближчим часом очікується підписання Угоди про вказаний грант Цільового фонду багатьох донорів між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Міжнародною асоціацією розвитку та спрямування коштів до державного бюджету.