Україна отримає від ЄС 1,4 мільйона євро на облаштування кордону з Білоруссю

08:48 07 грудень Київ, Україна

Україна на облаштування державного кордону отримає від Європейського Союзу 1,4 млн євро.

Про це домовилися міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.



"З огляду на сьогоднішні виклики, МВС пропонує розглянути можливість перерозподілу частини бюджету другої фази спільного проєкту EU4IBM для невідкладного облаштування українсько-білоруської ділянки кордону та підвищення можливостей Держприкордонслужби", - заявив Монастирський.

Крім того, глава представництва ЄС заявив, що протягом кількох місяців європейські партнери погодять суттєве збільшення цієї суми. Проте зараз Україна вже може розраховувати на 1,4 млн євро.



Керівник правоохоронного відомства зазначив, що у зв'язку із загостренням ситуації на кордонах ЄС та Республіки Білорусь, а також відвертою демонстрацією агресивних намірів з боку східного та північного сусідів, Україна зацікавлена у розширенні взаємодії з ЄС у питаннях безпеки. У цьому сенсі українська сторона зацікавлена в участі у засіданні міністрів внутрішніх справ ЄС, яке відбудеться 9-10 грудня у Брюсселі.