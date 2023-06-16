Україна отримає від донорів 17 млн ​​євро на житлове кредитування для ВПО

Міжнародні донори нададуть Україні додатковий грант у розмірі 17 млн євро на житлове кредитування для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за підсумками зустрічі віцепрем'єра Ірини Верещук із представниками Держмолодьжитла та Офісу Кредитної установи для відновлення (KfW) в Україні.
Йдеться про грантову програму, яку реалізує Держмолодь за фінансування уряду Німеччини через Кредитну установу KfW.
Йдеться про грантову програму, яку реалізує Держмолодь за фінансування уряду Німеччини через Кредитну установу KfW.
За її словами, міністерство сприятиме залученню до грантової програми інших міжнародних донорів для інтеграції ВПО у нові громади.
З 2021 року Держмолодь та Офіс Кредитної установи для відновлення (KfW) в Україні реалізують в Україні доступну програму кредитування житла для внутрішньо переміщених осіб.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі