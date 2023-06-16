Україна отримає від донорів 17 млн ​​євро на житлове кредитування для ВПО

17:20 24 травня Київ, Україна

Міжнародні донори нададуть Україні додатковий грант у розмірі 17 млн євро на житлове кредитування для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
 
Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за підсумками зустрічі віцепрем'єра Ірини Верещук із представниками Держмолодьжитла та Офісу Кредитної установи для відновлення (KfW) в Україні.

Йдеться про грантову програму, яку реалізує Держмолодь за фінансування уряду Німеччини через Кредитну установу KfW.
"Це одна з найдієвіших програм забезпечення ВПО доступним житлом", - наголосила Верещук.
За її словами, міністерство сприятиме залученню до грантової програми інших міжнародних донорів для інтеграції ВПО у нові громади.

З 2021 року Держмолодь та Офіс Кредитної установи для відновлення (KfW) в Україні реалізують в Україні доступну програму кредитування житла для внутрішньо переміщених осіб.
"Протягом цього періоду понад 650 переселенців отримали кредит (зі ставкою 3% річних) на загальну суму 892,6 млн гривень", - повідомили в пресслужбі.