Україна отримає додаткові 54,3 млн євро від Німеччини для енергетичного сектору

"Німеччина – надійний друг та партнер України. Підтримка німецького народу, яку ми відчуваємо з перших днів повномасштабної війни росії проти України, є надзвичайно важливою для енергетичного сектору. Дякую Німеччині за цю допомогу і працюємо над подальшим розширенням нашого енергетичного партнерства", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.