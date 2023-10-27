Україна отримає додаткові 54,3 млн євро від Німеччини для енергетичного сектору
14:06 27 жовтня Київ, Україна
Мінекономіки Німеччини внесе додатково 54,3 млн євро до Фонду підтримки енергетики України, повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.
Зазначається, що гроші спрямовані на закупівлю енергетичного обладнання, необхідного для відновлення та ремонту українських енергетичних об'єктів.
"Німеччина – надійний друг та партнер України. Підтримка німецького народу, яку ми відчуваємо з перших днів повномасштабної війни росії проти України, є надзвичайно важливою для енергетичного сектору. Дякую Німеччині за цю допомогу і працюємо над подальшим розширенням нашого енергетичного партнерства", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
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