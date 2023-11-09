Україна отримає $550 млн від Світового банку на відновлення сільського господарства

19:20 08 листопада Київ, Україна

Україна отримає 550 мільйонів доларів США у рамках проєкту Світового банку щодо відновлення сільського господарства.

Відповідні грантові та кредитні угоди підписали Україна та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), повідомляє Міністерство фінансів України.



Зазначається, що фінансування складається із позики Світового банку у розмірі 230 млн доларів США з Цільового фонду щодо надання Україні необхідної кредитної підтримки та гранту у розмірі 320 млн доларів США від Цільового фонду підтримки, відновлення та реформування України.



500 млн доларів США із загального обсягу коштів будуть спрямовані на фінансування Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" у 2023-2024 роках із фокусом на аграрні підприємства.