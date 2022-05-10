Україна отримає 1 млн євро на реформи від Німеччини

На сайті посольства Німеччини в Києві з'явився документ, підписаний послом Німеччини Рольфом Мафаелем і заступником генерального секретаря Ради Європи Ґабріеллем Баттани-Драґоном. Згідно з ним Україна отримає від Німеччини 1 мільйон євро. Гроші будуть витрачені на підтримку реформ в рамках "Плану дій Ради Європи".

"На посаді голови Комітету міністрів Ради Європи Німеччина підтримує зусилля України на шляху реформ. Щоб продемонструвати нашу підтримку, ми, як в минулому році, зробили важливий фінансовий внесок до Плану дій Ради Європи для України", - коментує німецька сторона.

"План дій Ради Європи для України 2018-2022 рр. "був створений за спільною ініціативою Ради Європи та українських органів влади. Цим Планом дій РЄ і Україна погоджуються спільно сприяти розвитку європейських цінностей, зміцненню правосуддя, знищенню корупції, полегшенню доступу до правової допомоги, посиленню прав людини і верховенства права.

Денис Шмигаль розповів, коли Україна отримає транш від МВФ. За словами прем'єра, для отримання фінансування від МВФ Україна виконала 4 вимоги з десяти заявлених. Ще 6 знаходяться, з випередженням, в роботі. Після реалізації всіх вимог Україна може розраховувати на фінансову допомогу.