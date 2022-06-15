Україна отримала на 18% менше податків від туризму через війну

За перші 4 місяці 2022 року українська туристична галузь сплатила на 18% менше податків, ніж за аналогічний період 2021 року. Кількість платників податків у сфері туризму за перші місяці війни скоротилася на 10%, підрахувало Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ).
Найбільше до держбюджету за перші чотири місяці року заплатили готелі та санаторії – майже 370 мільйонів гривень. Але це все одно на 24% менше, ніж торік.
ДАРТ зафіксувало спад на 58% у діяльності турбаз, кемпінгів та дитячих таборів відпочинку. У той самий час туроператори та власники приватних садиб сплатили на 5% більше податків, ніж за аналогічний період минулого року – майже 100 мільйонів гривень.
Більше податків сплатили Київ та 9 областей: Івано-Франківська, Львівська Київська, Одеська, Дніпропетровська, Закарпатська, Харківська, Запорізька та Полтавська. У той самий час, якщо порівнювати суми з аналогічним періодом 2021 року, то у Києві, Одеській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях все ж таки стався спад. Найбільше за податками втратили Одеська (84%) та Івано-Франківська (58%) області. Зростання показали лише Львівська (47%), Закарпатська (30%), Полтавська (24%) та Київська (10%) області.
Найбільше до держбюджету за перші чотири місяці року заплатили готелі та санаторії – майже 370 мільйонів гривень. Але це все одно на 24% менше, ніж торік.
ДАРТ зафіксувало спад на 58% у діяльності турбаз, кемпінгів та дитячих таборів відпочинку. У той самий час туроператори та власники приватних садиб сплатили на 5% більше податків, ніж за аналогічний період минулого року – майже 100 мільйонів гривень.
Більше податків сплатили Київ та 9 областей: Івано-Франківська, Львівська Київська, Одеська, Дніпропетровська, Закарпатська, Харківська, Запорізька та Полтавська. У той самий час, якщо порівнювати суми з аналогічним періодом 2021 року, то у Києві, Одеській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях все ж таки стався спад. Найбільше за податками втратили Одеська (84%) та Івано-Франківська (58%) області. Зростання показали лише Львівська (47%), Закарпатська (30%), Полтавська (24%) та Київська (10%) області.
За словами керівника Державного агентства розвитку туризму Мар'яни Олеськів, туристична галузь України тільки-но починає входити в період найбільших економічних втрат.
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