Україна отримала на 18% менше податків від туризму через війну

За словами керівника Державного агентства розвитку туризму Мар'яни Олеськів, туристична галузь України тільки-но починає входити в період найбільших економічних втрат.

"Оскільки в Україні в принципі лютий та березень - завжди період низького сезону, то й втрати поки що не значні. Адже сезон у нас починався фактично з травня-червня, піку досягав у липні-серпні, у вересні-жовтні зазвичай стартував діловий сезон. Таким чином, ми зараз тільки входимо в період найбільших економічних втрат", - уточнила вона.