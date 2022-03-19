Україна отримала «енергетичний безвіз» із Європейським Союзом

"Наша енергосистема тепер стане більш стабільною та стійкою до викликів. Ми зможемо отримувати електроенергію та зберегти нашу енергосистему навіть за подальших пошкоджень агресором нашої енергетичної інфраструктури. Ми стаємо енергетично незалежними. Це історичний день для енергетики нашої країни», – сказав Шмигаль.