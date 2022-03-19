Україна отримала «енергетичний безвіз» із Європейським Союзом
16:13 16 березня Київ, Україна
Українська енергетична система синхронізувалася з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E
. Це і є той самий «енергетичний безвіз» із Європейським Союзом, над яким ми працювали не один рік, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
У день початку війни з Росією Україна остаточно від'єдналася від енергетичної системи країни-агресора та Білорусі. Сьогодні приєдналася до європейської енергомережі.
"Наша енергосистема тепер стане більш стабільною та стійкою до викликів. Ми зможемо отримувати електроенергію та зберегти нашу енергосистему навіть за подальших пошкоджень агресором нашої енергетичної інфраструктури. Ми стаємо енергетично незалежними. Це історичний день для енергетики нашої країни», – сказав Шмигаль.
"Дякую команді Міністерства енергетики, Укренерго, працівникам підприємств генерації, які професійно зробили свою роботу. Окремо хочу подякувати лідерам країн Європи, які ухвалили політичне рішення щодо синхронізації. Україна стає частиною Європи у всіх сферах, і я вірю, що скоро ми станемо повноправними членами Європейського Союзу", – додав Шмигаль.
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