Україна отримала 63 млн. євро від Світового банку. Куди підуть гроші

Україна сьогодні 19 червня отримала 63 мільйони євро від Світового банку для фінансування виплат освітянам, повідомляє Міністерство фінансів України.
Кошти були надані Міжнародною асоціацією розвитку (IDA) на пільгових умовах, в рамках Проекту Світового банку "Підтримка державних витрат для забезпечення сталого державного управління в Україні" (PEACE).
Зазначається, що термін погашення кредиту становить 10 років із 4-річним пільговим періодом.
Кошти були надані Міжнародною асоціацією розвитку (IDA) на пільгових умовах, в рамках Проекту Світового банку "Підтримка державних витрат для забезпечення сталого державного управління в Україні" (PEACE).
Зазначається, що термін погашення кредиту становить 10 років із 4-річним пільговим періодом.
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