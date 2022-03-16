Україна отримує прибуток від біткоїнів - Мінцифри

Пресслужба Міністерства цифрової трансформації розповіла про становище України на ринку криптовалюти. Згідно з даними, наша країна опинилася на 10 місці серед країн, які отримали прибуток від інвестицій в біткоїни. Українцям криптовалюта принесла близько 400 млн доларів прибутку.

Міністерство запевняє, що такий результат демонструє важливість розвитку криптовалютного бізнесу в Україні. Зокрема, це допоможе збільшити податкові надходження до бюджету.

«Громадяни і криптокомпанії зможуть офіційно працювати і отримувати доходи від операцій з новими активами. Доходи учасників інноваційного ринку будуть забезпечувати державний бюджет додатковими надходженнями», - заявив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

Лідирують в рейтингу США із загальним прибутком 4 млрд доларів. У топ-10 також увійшли Китай, Японія, Великобританія, Росія, Німеччина, Франція, Іспанія і Південна Корея.