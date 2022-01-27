Україна підтвердила свій статус в рейтингу Fitch Ratings

07:13 11 вересень Київ, Україна

Макроекономічний прогноз української економіки - стабільний. Про це говорять не тільки експерти всередині країни, а й міжнародні аналітики. Одним з підтверджень стабільності ситуації став рейтинг агентства Fitch Ratings.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній і національній валюті на рівні «B» зі стабільним прогнозом. Про це йдеться в офіційному релізі агентства, опублікованому на його сайті напередодні.

«Рейтинги України відображають її макроекономічну політику, що заслуговує на довіру, яка дозволила знизити інфляцію та звузити бюджетний дефіцит до викликаного коронавірусом шоку, а також історію міжнародної підтримки», - наголошується в релізі.

Водночас, вказує Fitch, цим сильним сторонам протиставляються низька зовнішня ліквідність при високих потребах у фінансуванні, пов'язаних з виплатами великих суверенних боргів, вразливий, хоча і вдосконалюваний банківський сектор, і слабкі показники корпоративного управління.

«Шок через коронавірус, принаймні тимчасово, повернув назад поліпшення, досягнуті Україною за останні роки в плані зниження боргового тягаря, нормалізації перспектив зростання після геополітичної та економічної кризи 2014-2015 років», - додає агентство.

За оцінками Fitch, Україна задовольнила майже 68% своїх потреб у фіскальному фінансуванні на 2020 рік в розмірі $ 23,5 млрд. Агентство очікує виділення в цьому році ще одного траншу за програмою stand by МВФ ($0,7 млрд) і першого траншу нової позики макрофінансової допомоги ЄС на 1,2 млрд євро, що разом з доступною внутрішньою ліквідністю та залишками Держказначейства надають можливості задовольнити фінансові потреби, що залишилися.

Fitch прогнозує міжнародні резерви України на кінець 2020 $27,4 млрд у порівнянні з $29 млрд на початку вересня.