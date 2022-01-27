Україна майже на 20% збільшила експорт олійно-жирової продукції

18:21 27 січень Київ, Україна

У 2021 році Україна експортувала олійно-жирову продукцію на суму 8557,1 млн. дол. США – це на 19,6% більше, ніж 2020 року.



Такі дані оприлюднили в асоціації "Укроліяпром".



Експорт олійно-жирової продукції у 2021 році становить 12,6% від обсягів загального експорту товарів з України та 30,9% від експорту сільськогосподарської продукції та продтоварів.. В асоціації зазначили, що у 2021 році в Україну імпортовано олійно-жирову продукцію на суму в 438,8 млн. дол. США (0,6% від загального імпорту товарів та 5,7% від імпорту с/г продукції та продтоварів).



Сальдо зовнішньої торгівлі масложировою продукцією становить + 8115,9 млн.. дол. США. Як свідчать наведені дані, зовнішня торгівля масложировою продукцією, а саме її експорт відіграє значну роль у формуванні позитивного сальдо с/г продукцією та продтоварами.