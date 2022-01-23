Україна побила рекорд експорту меду

Організація Ukrainian Agribusiness Club (UAC) опублікувала дані про експортний ринок України в минулому році. Згідно з цифрами, країна здійснила на 45% більше експорту меду. У 2020 році країна продала 81 тисячу тонн продукції - це абсолютний рекорд за всю історію незалежності України.

Організація зазначає, що основними покупцями українського меду стали країни з високими стандартами якості, що свідчить про якість українського продукту.

У топ-5 імпортерів українського меду увійшли: Польща (26% обсягу експорту меду з України за 2020 рік), Німеччина (19%), США (10%), Бельгія (10%) і Литва (6%).

На збільшення обсягу експорту, на думку UAC, вплинуло посилення комунікації між агрокомпаніями і пасічниками щодо запобігання внесення неякісних добрив, що призводять до загибелі бджолосімей.