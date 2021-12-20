Україна перемогла в тендері на поставку трамваїв в Румунію

13:34 02 серпень Київ, Україна

У міжнародному тендері на дуже великий виробничий замовлення перемогла українська компанія Татра-Південь, обійшовши конкурентів з Туреччини і Польщі. Замовлення стосується виробництва і поставки сучасних трамвайних вагонів, які будуть відправлені в Румунію. Наші трамваї отримає румунське місто Крайова.

Це будуть 25-метрові трамвайні вагони, вартістю за один вагон 1,7 млн євро. Заявки на участь в тендері також подавали турецькі компанії Durmazlar і Bozankay, а також польські Pesa.

Повідомлення про перемогу українського виробника з'явилося на офіційному порталі закупівель 29 липня, при цьому зазначалося, що переможець визначений 24 липня, проте ще тиждень відведено на оспорювання результату.

фото: новые трамвайные вагоны производства Татра-Юг

У той же час ціновий критерій при визначенні переможця склав 80%. У разі остаточної перемоги українського виробника в Крайова будуть поставлені повністю низькою підлогою трамвайні вагони нової моделі К1-Т306.

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Також повідомлялося, що поліція Перу купить в України Ан-178. Новинка українського оборонно-промислового комплексу знайшла першого іноземного покупця.

 