Україна перемогла в тендері на поставку трамваїв в Румунію

У міжнародному тендері на дуже великий виробничий замовлення перемогла українська компанія Татра-Південь, обійшовши конкурентів з Туреччини і Польщі. Замовлення стосується виробництва і поставки сучасних трамвайних вагонів, які будуть відправлені в Румунію. Наші трамваї отримає румунське місто Крайова.

Це будуть 25-метрові трамвайні вагони, вартістю за один вагон 1,7 млн євро. Заявки на участь в тендері також подавали турецькі компанії Durmazlar і Bozankay, а також польські Pesa.

Повідомлення про перемогу українського виробника з'явилося на офіційному порталі закупівель 29 липня, при цьому зазначалося, що переможець визначений 24 липня, проте ще тиждень відведено на оспорювання результату.

У той же час ціновий критерій при визначенні переможця склав 80%. У разі остаточної перемоги українського виробника в Крайова будуть поставлені повністю низькою підлогою трамвайні вагони нової моделі К1-Т306.

Нагадаємо, що раніше Укрспецекспорт виграв багатомільйонний тендер в Пакистані. Підприємство буде ремонтувати літаки-заправники Іл-78. Роботи за контрактом буде виконувати Миколаївський авіаремонтний завод.

Також повідомлялося, що поліція Перу купить в України Ан-178. Новинка українського оборонно-промислового комплексу знайшла першого іноземного покупця.