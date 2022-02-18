Україна планує розвивати сферу оборони

15:32 25 вересень Київ, Україна

На державний бюджет 2021 уряд покладає великі надії. Нові статті витрат і розвиток бізнесу та багатьох сфер держави можуть привести до розквіту України.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув проєкт закону про держбюджет на 2021 в частині фінансування сектора безпеки та оборони. Про це повідомляє пресслужба Апарату ВРУ.

"24 вересня відбулося засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Розглядався проєкт Закону про Державний бюджет України на 2021 №4000 в частині фінансування органів сектору безпеки та оборони, віднесених до предмета відання комітету. Представники відомств, запрошені на засідання комітету, надали свої пропозиції щодо збільшення видатків загального фонду в мінімальній потребі", - йдеться в повідомленні.

Також відбулася презентація проєкту закону про СБУ №3196, який готується до розгляду в першому читанні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Держбюджет на 2021 є бюджетом можливостей: він дозволить розвивати економіку, дасть можливості для бізнесу та розвитку інфраструктури.