Україна планує отримати великий кредит в 250 млн євро

11:33 19 серпень Київ, Україна

Державний бюджет України переживає кризу і дефіцит. Урядом було прийнято рішення про запит кредиту на 250 мільйонів євро. Кредитні зобов'язання країна візьме перед компанією «Cargill Financial Services International, Inc»

Вказується, що таке грошове запозичення передбачається законом про держбюджет. За попередніми даними, країна візьме на себе новий кредит з можливістю погашення боргу протягом трьох і п'яти років з моменту укладення угоди.

Відповідно, що річний відсоток по кредиту на три роки складе 5,95%, а до п'яти років - 6,85%. Відсотки потрібно буде платити кожен квартал.

Повідомляється, що кредит Україні візьме вже до кінця 2020 року. Більш детально про умови угоди можна дізнатися в постанові № 717 з боку Кабміну. Нагадаємо, що дефіцит бюджету за перший квартал склав понад 32 млрд гривень. Дефіцит бюджету за перше півріччя склав понад 18 млрд гривень.

У Кабінеті міністрів України пообіцяли покрити поточний дефіцит державного бюджету країни. Повідомлялося, що поточна сума відсутніх грошей дорівнює 7,5% валового внутрішнього продукту України.