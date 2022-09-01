16:31 29 серпня Київ, Україна

Україна планує експортувати зерновим коридором 3 млн тонн агропродукції на місяць не лише з портів Великої Одеси, а також поширити ініціативу на порт Миколаєва, після чого експорт може зрости до 5 млн тонн.

Про це сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв'ю Економічній правді, оприлюдненому у понеділок, 29 серпня.

"З наших портів вийшло 27 суден (інтерв'ю записано 20 серпня – ред.), 10 на вчорашній день стояли на завантаження. Це ті, що вийшли та зайшли, тобто їх там не було до початку повномасштабної війни", – розповів міністр.

На завантаження агропродукцією в портах Великої Одеси в рамках зернової угоди вже надійшло 40 заявок, близько 700 тисяч тонн продовольства вже вийшло з портів.



У Мінінфраструктури хочуть розширювати зернову угоду та додавати інші порти, крім Одеси, Чорноморська та Південного. Зокрема, йдеться про порт Миколаєва.

"Приблизно 40% нашої аграрної продукції раніше йшли на експорт саме з Миколаївського порту. Там багато зернових терміналів наших та міжнародних компаній. Тому, звісно, ми хочемо, щоб він був в ініціативі. Ми над цим працюємо. Нас непокоїть одна умова: безпека. Гарантом цієї безпеки, якщо ми діємо виключно в рамках ініціативи, можуть бути лише ООН та Туреччина", – наголосив Кубраков.

Але, за його словами, просування у цьому напрямі безпосередньо залежить від питань безпеки. "Нові непередбачувані історії" можуть налякати ринок.

"Якщо все відбуватиметься так, як зараз, ми зможемо за результатами вересня вийти на 3 млн тонн зерна на місяць лише з трьох портів Великої Одеси. Це найближча мета, а всього пропускна спроможність цих трьох портів - близько 5 млн тонн", - зазначив міністр.



Кубраков нагадав, що до війни Україна експортувала 5-7 млн тонн агропродукції на місяць, включаючи порт Миколаїв та порти на Азовському морі, які зараз недоступні. Але зараз також працюють порти на Дунаї, залізниця та вантажні перевезення продукції до найближчих портів у Євросоюзі.