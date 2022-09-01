Україна планує експортувати зерновим коридором 3 млн тонн агропродукції на місяць не лише з портів Великої Одеси, а також поширити ініціативу на порт Миколаєва, після чого експорт може зрости до 5 млн тонн.
Про це сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв'ю Економічній правді, оприлюдненому у понеділок, 29 серпня.
На завантаження агропродукцією в портах Великої Одеси в рамках зернової угоди вже надійшло 40 заявок, близько 700 тисяч тонн продовольства вже вийшло з портів.
У Мінінфраструктури хочуть розширювати зернову угоду та додавати інші порти, крім Одеси, Чорноморська та Південного. Зокрема, йдеться про порт Миколаєва.
У Мінінфраструктури хочуть розширювати зернову угоду та додавати інші порти, крім Одеси, Чорноморська та Південного. Зокрема, йдеться про порт Миколаєва.
Але, за його словами, просування у цьому напрямі безпосередньо залежить від питань безпеки. "Нові непередбачувані історії" можуть налякати ринок.
Кубраков нагадав, що до війни Україна експортувала 5-7 млн тонн агропродукції на місяць, включаючи порт Миколаїв та порти на Азовському морі, які зараз недоступні. Але зараз також працюють порти на Дунаї, залізниця та вантажні перевезення продукції до найближчих портів у Євросоюзі.
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