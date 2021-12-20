Україна скасовує обмеження на імпорт автомобілів з Білорусі

17:42 08 грудень Київ, Україна

Україна скасовує рішення щодо обмеження на білоруський імпорт автомобілів від 16 квітня.

Про це повідомляє «Перший Діловий».



Згідно з рішенням, імпорт на автотранспорт із Білорусі було обкладено тридцяти п'яти відсотковим захисним митом. У відповідь Білорусь оголосила про запровадження ліцензування українських товарів, зокрема, харчових продуктів та будматеріалів. Проте Мінськ гарантує скасування ліцензування протягом тижня після скасування захисного мита на імпорт автомобілів із Білорусі.



Експерти не виключають, що ця угода не призведе до покращення для експорту українських товарів. Адже режим Лукашенка вже анонсував нові санкції на імпорт товарів із країн, які запровадили обмеження проти Білорусі. Але там знову ж таки гарантують розмежування політичних санкцій із торговельними відносинами.



Нагадаємо, що українські урядовці продовжують підтримувати білоруських виробників. Вони активно закуповують білоруську автотехніку. Про це свідчать дані із системи «Прозорро». Зокрема, в українських держпідприємств популярністю користується автокран від Мінського автозаводу. І це при тому, що вітчизняні виробники пропонують таку ж техніку за нижчими цінами. В експертному середовищі схиляють до думки, що за це українські чиновники одержують непогані відкати, адже нещодавно закупівля білоруської техніки масово лобіювалася.