Україна відмовилася від експорту газу, мазуту та деяких видів вугілля

17:04 13 червня Київ, Україна





Про це йдеться у постанові уряду №666 від 10 червня.



Уряд вніс зміни до переліку товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та квот на 2022 рік.



Експорт вугілля, мазуту та газу українського видобутку підлягає ліцензуванню, але на нього встановлено нульові квоти.



Таке рішення було прийнято у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України та запровадженням в Україні військового стану.



Відповідно до постанови, нульові квоти встановлені на: Кабінет міністрів України заборонив експортувати вугілля, мазут та газ українського видобутку.Про це йдеться у постанові уряду №666 від 10 червня.Уряд вніс зміни до переліку товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та квот на 2022 рік.Експорт вугілля, мазуту та газу українського видобутку підлягає ліцензуванню, але на нього встановлено нульові квоти.Таке рішення було прийнято у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України та запровадженням в Україні військового стану.Відповідно до постанови, нульові квоти встановлені на:

рідке паливо (мазут)

вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, отримані з кам'яного вугілля (крім коксівного вугілля)

природний газ українського походження



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вимагає від уряду та місцевої влади не підвищувати тарифи на газ та електрику, а також на тепло та гарячу воду наступної зими.



Він заявив, що через війну зима буде найскладнішою за роки незалежності.



Зеленський повідомив, що в цей час Україна не продаватиме газ і вугілля за кордон, весь внутрішній видобуток буде спрямований на внутрішні потреби.