"Україна забезпечила себе продовольством наступного року", - Шмигаль

10:08 31 грудня Київ, Україна

В Україні зібрали понад 60 млн. тонн урожаю. Про це заявив прем'єр-міністра Денис Шмигаль під час засідання уряду 30 грудня.

Він зазначив, що влада продовжує підтримувати агросектор. Так, за більш як 10 місяців 38 тисячам українських аграріїв було видано 80 мільярдів гривень.

"Ми допомогли вчасно провести найскладнішу в історії України посівну. Завдяки цьому зібрали вже понад 60 мільйонів тонн урожаю. І Україна точно забезпечила себе продовольством наступного року", - сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що завдяки "зерновій ініціативі" було експортовано 15 мільйонів тонн продукції, а через дунайські порти – понад 10 мільйонів тонн.

Раніше повідомлялося, що врожай зернових в Україні 2023 року скоротиться на 60%. Причинами скорочення врожаю зернових стало зменшення загальних посівних площ, зміна структури посівів на користь олійних та зниження врожайності зернових культур.