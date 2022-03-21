Україна забезпечена продовольством до кінця наступного року, – Офіс Президента

08:53 20 березня Київ, Україна

Несправедливе завищення цін буде прирівняно до мародерства. Адже Україна має продовольство до кінця 2023 року.

Про це 20 березня повідомив заступник глави Офісу Президента Ростислав Шурма.

"Ми з точки зору продовольства забезпечені зараз і будемо забезпечені наступного року, тому що запасів пшениці, кукурудзи, олії, базових продуктів на складах, на елеваторах достатньо на 3-5 років. Оскільки ми завжди 70-80% цього продукту експортували. Тому себе ми точно прогодуємо,"

- Сказав чиновник.

У той же час, за словами заступника голови ОП, несправедливе завищення цін у продуктових та аптечних мережах буде прирівняно до мародерства.



Нагадаємо, що голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев запропонував вилучати майно бізнесу за невмотивоване підвищення вартості товарів.