Україна забезпечена продовольством до кінця наступного року, – Офіс Президента

Несправедливе завищення цін буде прирівняно до мародерства. Адже Україна має продовольство до кінця 2023 року.
Про це 20 березня повідомив заступник глави Офісу Президента Ростислав Шурма.
У той же час, за словами заступника голови ОП, несправедливе завищення цін у продуктових та аптечних мережах буде прирівняно до мародерства.
Нагадаємо, що голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев запропонував вилучати майно бізнесу за невмотивоване підвищення вартості товарів.
Нагадаємо, що голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев запропонував вилучати майно бізнесу за невмотивоване підвищення вартості товарів.
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