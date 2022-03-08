Україна потребує модернізації ТЕС

Міністерство енергетики України виступило на форумі "Україна 30. Екологія". Згідно з інформацією, наданою відомством, Україна потребує серйозної фінансової допомоги. За словами заступника міністра енергетики Максим Немчинова, план щодо скорочення викидів великими спалювальними установками виконується, однак не в тому темпі.

"На сьогодні ми не перевищуємо наші міжнародні зобов'язання ні по одному з викидів. Але вже починаючи з 2025 року, якщо ми нічого не будемо робити, ми будемо перевищувати ці показники, і це призведе до порушення наших зобов'язань", - зазначив Немчинов.

Зараз в Нацплані передбачена модернізація більше ніж 90 установок. Сумарно для виконання плану на цих установках операторам необхідно інвестувати 4,3 млрд євро. У відомстві наводять приклад Європи, де за 1990-2016 роки в екомодернізацію інвестували коштом державної допомоги. Зокрема, в Німеччині - 19 млрд євро, Польщі - 11 млрд євро, Чехії - 7 млрд євро.

"Зараз міністерство працює над розробкою механізму фінансування заходів з екомодернізації - завдяки чому ми будемо проводити екологічну модернізацію обладнання", - підсумував чиновник.

За його словами, надалі необхідно йти шляхом оптимізації обладнання, яке працює на вугіллі, і його модернізації в тій кількості, яка необхідна для безпечної і стабільної роботи енергосистеми. Вся інша генерація повинна будуватися вже з урахуванням екологічних вимог і не використовувати викопні види палива.

Метою плану є поступове скорочення викидів діоксиду сірки (SO2), оксидів азоту (NOx) і пилу від наявних великих спалювальних установок.