Україна не справляється без грошей МВФ

Українська влада не може самостійно профінансувати потреби державного бюджету і допомогу під час кризи для громадян України. Спочатку в плани були закладені кредити від іноземних інвесторів і міжнародних організацій, що несе певні наслідки.

"У цьому бюджеті ми заклали ресурс від міжнародних фінансових організацій, в тому числі пряму бюджетну підтримку МВФ. Підтримка наших міжнародних партнерів дуже важлива, тому що дає нам можливість повністю профінансувати всі необхідні витрати, в першу чергу зарплати лікарів, соціальний захист, витрати на інфраструктуру" - так прокоментував прийняття квітневих змін до державного бюджету міністр фінансів Сергій Марченко.

У 2020 році Україна має рекордний за останні 5 років дефіцит бюджету. На те, щоб в умовах коронакризи профінансувати всі витрати, дефіцит був закладений на рівні 274 млрд грн. Кожну п'яту гривню із запланованих 1,27 трлн грн витрат необхідно було взяти в борг (чисті запозичення були заплановані на рівні майже 300 млрд грн, а валові - 643 млрд грн).

Через буксування діалогу влади з міжнародними партнерами, насамперед з МВФ, Міністерство фінансів не змогло втілити в життя план щодо запозичень, на яких будувався "ковідний" бюджет, - чим і була спровокована бюджетна криза.

За песимістичним прогнозом, фактичний дефіцит бюджету складе 152 млрд грн, за оптимістичним - 200 млрд грн. Отже, нестача коштів на фінансування видатків та кредитування з бюджету складе, відповідно, 65 млрд грн або 114 млрд грн.

Крім складнощів з отриманням запозичень, зниженню дефіциту бюджету в порівнянні з плановим "допоможе" економія по видатках і нездатність органів влади освоїти передбачені кошти.