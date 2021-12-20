Україна наростила імпорт електроенергії з Білорусії

09:32 30 листопад Київ, Україна

Стало відомо, що вже з початку нового тижня імпорт електроенергії, що постачається з Білорусії до Об'єднаної енергосистеми України, збільшився до 900 МВт на годину.

Якщо брати показники попереднього тижня, то максимальна потужність зафіксована в обсязі – 415 МВт на годину. Дані взяті з Укренерго.



Слід зазначити, що 29 листопада в рамках щоденного аукціону ТЕТ Груп, що належить колишньому трейдеру групи ДТЕК, отримала безоплатно потужність для імпорту струму з Білорусі.



Водночас експорт електроенергії до країн Європейського Союзу із Бурштинського енергоострова не припиняється. Станом на 29 листопада обсяг струму становив 277 МВт на годину.



Нагадаємо, 6 листопада Білорусь відновила експорт струму в Україну з потужністю 5 МВт на годину. Через день обсяг зріс до 15 МВт за годину і вже 8 листопада він становив 400 МВт за годину. До 25 листопада потужність струму, що постачається в Україну, становила по 415 МВт за кожну годину, з яких 400 імпортувала "ТЕТ Груп".