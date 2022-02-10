Украина нарощує борги

17:59 18 вересень Київ, Україна

Україна за другий квартал збільшила зовнішній борг на 2,5 мільярда доларів, і тепер він становить 122,8 мільярда доларів.





Відзначається, що відносно Про це повідомила пресслужба Національного банку в п'ятницю, 18 вересня.Відзначається, що відносно ВВП борг збільшився до 78,8% з 75,1% на кінець першого кварталу. На початок року показник становив 78,6%.

"Зовнішній борг виріс шляхом збільшення зовнішніх зобов'язань державного сектора на 1,4 мільярда до 52,9 мільярда (33,9% від ВВП) і приватного сектора на $1,1 мільярда до $69,9 мільярда (44,8% від ВВП)", - йдеться у звіті НБУ.

У Нацбанку додали, що головною країною-кредитором залишається Кіпр (48,7% від загального обсягу). Далі йде Великобританія (13,9%), Нідерланди (5,1%), Віргінські острови (3,3%) і Росія (2,6%).



Зобов'язання уряду та НБУ, які повинні бути погашені в наступні 12 місяців, зменшилися на 1,2 мільярда (до 4,5 мільярда доларів) в основному шляхом майбутніх виплат по ОВДП (на 1 мільярд доларів).



Майбутні зобов'язання банківського сектора виросли на 35 мільйонів до 2,5 мільярда. Зовнішні зобов'язання реального сектора на наступні 12 місяців залишилися на рівні першого кварталу й складають $ 38,4 мільярда.



Варто зазначити, що з початку року показник зріс на 1,1 мільярда.