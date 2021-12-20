Україна направить постраждалому Лівану гуманітарну допомогу

Як і багато хто не байдужі до чужого горя країни, Україна спрямовує свою допомогу Лівану. Гуманітарний вантаж буде призначений для боротьби з наслідками руйнівного вибуху в столиці Лівану. Про те, що Кабмін прийняв до виконання указ президента Зеленського про надання гуманітарної допомоги Лівану, написав в Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд затвердив проект указу президента про надання гуманітарної допомоги Лівану у зв'язку з тим страшним вибухом, який стався в порту Бейрута", - написав він.

Відзначимо, допомогти Лівану у зв'язку з вибухом в порту Бейрута погодилися ряд країн. Це країни ЄС, Ізраїль, а також США, Великобританія, Катар, Туреччина.

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що Франція ініціює міжнародну підтримку Лівану в зв'язку з трагедією.

Вибух в порту Бейрута стався 4 серпня. Загинули понад 150 людей, постраждалих п'ять тисяч.