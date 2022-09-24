Україна: Податок на виведення капіталу

13:59 23 червня Київ, Україна

Ідея введення податку на виведений капітал обговорюється в нашому суспільстві вже кілька років. Багато експертів озвучують свої доводи як за впровадження такої моделі оподаткування, так і проти. І у кожного з них є свої вагомі аргументи.



Податок на прибуток в Податок на прибуток в Парламенті пропонують замінити на податок на виведений капітал. Про позитивні сторони нововведень і «підводні камені» розповів віце-президент Асоціації податкових консультантів Дмитро Михайленко.

«Наша держава останніми роками взяло курс на ефективний збір непрямих податків, такий як податок на додану вартість, і треба сказати, домоглося в цьому хороших результатів. Може ми навіть обігнали Європу в частині адміністрування ПДВ та боротьби зі зловживаннями », - заявляє експерт.

За словами Михайленко, в цьому році в зв'язку з пандемією і всесвітнім кризою, прибуток у підприємств буде набагато менше, ніж в минулому, а можливо, її не буде зовсім.

«Якщо не буде прибутку, то який податок може бути? Ряд підприємств, які інвестували в Україну в останні роки, у них взагалі збитки. Багато в чому вони взялися їх курсових різниць: гривня падала кілька разів з 2008 року, і кожного разу це супроводжувалося величезною податкової подушкою у вигляді витрат. Сума збитків від цих різниць обчислюється трильйонами гривень. » - каже експерт.

Михайленко заявив, що податок на виведений капітал - це податок який сплачується за рішенням акціонера розподілити прибуток на дивіденди. Антагоністи нового закону переконані, що бізнес ніколи не вирішиться самостійно платити податки. Однак експерт ставить в приклад ситуацію в Естонії, коли людська природа взяла своє і нехай не відразу, а через 2-3 роки, але люди стали платити податок на виведений капітал.

Раніше повідомлялося, що вже в 2020 році в Україні можуть підняти на 5 відсотків ціни на смартфони, планшети, ноутбуки та іншу техніку. Також подорожчає офісний папір.

У разі прийняття закону про управління правами правовласника, в країні буде діяти податок на приватне копіювання. Таким чином правовласникам будуть відшкодовані збитки від піратства.