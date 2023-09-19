Україна накопичила достатньо газу для проходження зими

"Сьогодні вся енергетична та нафтогазова галузь активно готується до нового опалювального сезону, який проходитиме в умовах російських атак. Накопичення газу у наших сховищах з випередженням графіка - важливий внесок у забезпечення енергетичної безпеки країни", - сказав він.