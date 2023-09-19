Україна накопичила достатньо газу для проходження зими

Станом на 19 вересня загальний обсяг природного газу в підземних сховищах (ПСГ) досяг 14,7 млрд кубометрів, необхідних для проходження Україною опалювального сезону.
План Кабінету Міністрів України щодо досягнення показника прогнозного балансу природного газу у сховищах, необхідного для проходження опалювального сезону, вдалося виконати достроково.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
Міністр додав, що таких результатів вдалося досягти завдяки ефективній роботі нового менеджменту НАК «Нафтогаз України» та злагодженій роботі всіх компаній газової сфери – АТ «Укргазвидобування», АТ «Укртрансгаз» та Оператора ГТС України.
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