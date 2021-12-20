Україна почала імпорт тепличних огірків із Росії

08:22 17 листопад Київ, Україна

Вперше в історії ринкових відносин між Росією та Україною остання імпортує тепличні огірки. Раніше ситуація складалася навпаки: основний ринок збуту українського овоча припадав на Російську Федерацію.



Таке рішення ухвалено через високу вартість огірків в інших колег-імпортерів. Причому йдеться щонайменше про 10%, що після перерахунку значно відбивається на роздрібній та гуртовій цінах на внутрішньому ринку України.



Керівник міжнародних проєктів як експерт пояснив рішення імпортувати тепличні огірки з країни, яка раніше експортувала їх з України.

Він пояснив, що через обмежене виробництво в Україні огірків, зокрема, цим займаються лише кілька комбінатів, чого катастрофічно не вистачає, ціни на овоч підскочили: 38-45 гривень за кілограм.

Відповідно, було прийнято рішення замовляти огірки у Туреччині. Тут їхня вартість від 5 до 10 гривень за кілограм. Також імпортується продукція з Білорусії, де огірки дорожчі, ніж у Туреччині.

Ціни на російські тепличні огірки суттєво нижчі. Вони найдешевші серед усіх конкурентів, оскільки в РФ спостерігається тенденція здешевлення товару й на внутрішньому ринку.

Загалом бізнес тепличного вирощування овочів отримує від російської держави серйозні дотації, а також має доступ до досить дешевого фінансування.