Україна почала імпорт тепличних огірків із Росії

Вперше в історії ринкових відносин між Росією та Україною остання імпортує тепличні огірки. Раніше ситуація складалася навпаки: основний ринок збуту українського овоча припадав на Російську Федерацію.
Таке рішення ухвалено через високу вартість огірків в інших колег-імпортерів. Причому йдеться щонайменше про 10%, що після перерахунку значно відбивається на роздрібній та гуртовій цінах на внутрішньому ринку України.
Керівник міжнародних проєктів як експерт пояснив рішення імпортувати тепличні огірки з країни, яка раніше експортувала їх з України.
Таке рішення ухвалено через високу вартість огірків в інших колег-імпортерів. Причому йдеться щонайменше про 10%, що після перерахунку значно відбивається на роздрібній та гуртовій цінах на внутрішньому ринку України.
Керівник міжнародних проєктів як експерт пояснив рішення імпортувати тепличні огірки з країни, яка раніше експортувала їх з України.
Відповідно, було прийнято рішення замовляти огірки у Туреччині. Тут їхня вартість від 5 до 10 гривень за кілограм. Також імпортується продукція з Білорусії, де огірки дорожчі, ніж у Туреччині.
Загалом бізнес тепличного вирощування овочів отримує від російської держави серйозні дотації, а також має доступ до досить дешевого фінансування.
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