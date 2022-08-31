Україна на порядку денному в МВФ

Україна включать до порядку денного Ради директорів Міжнародного валютного фонду на 9 червня. На засіданні розглянуть програму з фінансового займу в розмірі 5 млрд доларів. Про це свідчать дані на сайті МВФ.

Рада директорів повинна прийняти остаточне рішення по програмі. У разі позитивного рішення наша країна отримає перший транш в розмірі близько 1,9 млрд доларів, який надійде до державного бюджету.

При цьому другий транш за програмою Україна може отримати до кінця року, якщо буде дотримуватися взятих на себе зобов'язань. Всього в 2020 році очікується два транші на загальну суму 3,5 млрд доларів, а третій - надійде в 2021 году.апомнім, раніше глава Мінфіну Сергій Марченко припускав, що засідання за кредитною програмою для України від Міжнародного валютного фонду (МВФ) може відбутися 5 червня.

У Міністерстві фінансів України також пояснювали, що засідання не відбулося раніше, оскільки не вдалося узгодити деякі нюанси.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів очікує, що отримання траншу від Міжнародного валютного фонду пройде в три етапи. За словами українського прем'єра Дениса Шмигаль, на першому етапі Україна отримає 1,9 млрд доларів.