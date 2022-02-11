Україна може посісти провідне місце серед виробників горіхів

Світовий експорт волоських горіхів у найближчі 5 років продовжить зростати, США залишаються найбільшим експортером. Тим не менш, дедалі актуальнішими стають нові гравці, такі як Китай, Чилі та Україна.
Про це йдеться у прогнозі розвитку світового горіхового ринку на найближчі п'ять років від Rabobank.
ЄС та Туреччина залишаються основними ринками імпорту з постійним попитом, водночас швидко зростає імпорт до ОАЕ та Індії. Очікується, що після рекордного врожаю у попередньому сезоні виробництво в США впаде у 2022 році. Але найближчими роками виробництво волоського горіха в США залишиться практично незмінним.
Незважаючи на те, що поточні ціни навряд чи забезпечать достатні стимули для додаткового розширення або скорочення площ, обмеження та підвищення витрат будуть чинити тиск на прибутковість.
Також йдеться про майбутнє сектору волоського горіха Чилі, який збільшує експортні ринки. Хоча зростання витрат на сировину є перешкодою в короткостроковій перспективі, потенціал, пов'язаний із стійкістю, може дати промисловості волоського горіха конкурентну перевагу у довгостроковій перспективі.
Про це йдеться у прогнозі розвитку світового горіхового ринку на найближчі п'ять років від Rabobank.
ЄС та Туреччина залишаються основними ринками імпорту з постійним попитом, водночас швидко зростає імпорт до ОАЕ та Індії. Очікується, що після рекордного врожаю у попередньому сезоні виробництво в США впаде у 2022 році. Але найближчими роками виробництво волоського горіха в США залишиться практично незмінним.
Незважаючи на те, що поточні ціни навряд чи забезпечать достатні стимули для додаткового розширення або скорочення площ, обмеження та підвищення витрат будуть чинити тиск на прибутковість.
Також йдеться про майбутнє сектору волоського горіха Чилі, який збільшує експортні ринки. Хоча зростання витрат на сировину є перешкодою в короткостроковій перспективі, потенціал, пов'язаний із стійкістю, може дати промисловості волоського горіха конкурентну перевагу у довгостроковій перспективі.
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