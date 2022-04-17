Україна може заощадити 255 млн грн на ФОП

Чиновники знайшли спосіб зекономити українській скарбниці близько 255 млн гривень. Економія на послугах для ФОП може здійснитися на переведенні реєстрації всіх підприємств в онлайн. Самим бізнесменам це також принесе економію до 17 млн гривень на рік.

Про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Фейсбуці.

Він зазначив, що зараз в Україні послуга з реєстрації бізнесу є найшвидшою в світі, і через портал Дія можна відкрити ПП, внести в нього зміни, закрити ПП. За словами Федорова, через Дію вже надано 150 тис. послуг для бізнесу. "Рік тому лише 4-6% приватних підприємців відкривали бізнес онлайн, зараз це 50%", - зазначив віцепрем'єр.

Він нагадав, що Мінцифри також спростило реєстрацію ТОВ, поки замість 88 полів для заповнення потрібно вказати інформацію в 46. Заяву на реєстрацію можна подати за 30 хвилин. Міністерство цифрової трансформації України в березні 2020 запустило послугу з онлайн реєстрації ФОП. Послуга з реєстрації ТОВ онлайн була запущена в жовтні 2020 року.